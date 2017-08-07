Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Süper Kupa Finali'ndeki olaylara inceleme

Samsun'da, Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında dün oynanan Turkcell Süper Kupa Final Karşılaşması sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince iki müfettiş görevlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişlerden biri Samsun’da, diğeri ise İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonu Merkezinde bugün itibarıyla incelemelere başlayacak.

Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Müfettişleriyle koordineli olarak görev yapacak.