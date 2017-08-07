Diğer
Kategoriler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Süper Kupa Finali'ndeki olaylara inceleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun’da oynanan Süper Kupa Finali’nde seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasıyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlık müfettişleri Samsun’da ve İstanbul’daki TFF merkezinde olayları tüm yönleriyle ele almak üzere kapsamlı bir inceleme yürütecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Süper Kupa Finalindeki olaylara inceleme

07 Ağustos 2017 13:54

Samsun'da, Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında dün oynanan Turkcell Süper Kupa Final Karşılaşması sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince iki müfettiş görevlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişlerden biri Samsun’da, diğeri ise İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonu Merkezinde bugün itibarıyla incelemelere başlayacak.
Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Müfettişleriyle koordineli olarak görev yapacak. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 36°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!