Gençlik ve Spor Konfederasyonundan burs açıklaması

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkez yönetim kurulu üyesi Sezer Yüksel önümüzdeki yıl üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilere başarılar diledi. Sezer Yüksel, "Gençlik ve Spor Konfederasyonu Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu tarafından önümüzdeki yıl üniversite eğitimine başlayacak öğrenciler için eğitime katkı projesi adı altında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Gençlik ve Spor Konfederasyonu ve Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu işbirliği ile ihtiyaç sahibi Üniversite öğrencilerine verilecek olan eğitim bursları için Gençlik ve Spor Konfederasyonu genel merkezinde bir araştırma komisyonu kurulacaktır" dedi.