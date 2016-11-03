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Genel Kurmay Başkanı Akar, Roman mevkidaşı Ciuca ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya’da Roman mevkidaşı Orgeneral Nicolae Ciuca ile görüştü.

Genel Kurmay Başkanı Akar, Roman mevkidaşı Ciuca ile görüştü

03 Kasım 2016 10:50

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae Ciuca’nın davetlisi olarak dün Romanya’ya gitti. Akar’a Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da eşlik etti. Orgeneral Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae Ciuca ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı.
Ziyaret kapsamında, görüşmelerin yanı sıra Orgeneral Hulusi Akar, yanındaki heyetle birlikte Bükreş’te bulunan Türk Şehitliğini de ziyaret etti. Akar, ayrıca Bükreş’teki Türk Büyükelçiliğine de ziyarette bulundu. 

Etiketler: Hulusi Akar


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