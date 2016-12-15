TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Bu milletin yüzde 52’siyle iş başına gelmiş, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’dır. Azami saygıyı göstermek zorundasınız” dedi. TBMM Genel Kurulunda Bütçe Kanun Tasarısı’nın maddeleri görüşülüyor. 11. maddenin görüşmelerinde CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, CHP adına söz aldı. Özdiş’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri Genel Kurulda tepkiye neden oldu. Özdiş, Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi böleceğini ve bütün ülkenin hayatını tehlikeye attığını savundu. Bunun üzerine söz alan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, vatanseverliğin çapulculuk olmadığını vurgulayarak, “Vatanseverlik, vatanını, milletini her türlü tehlikeye karşı kefenini giyerek çıkmakla olur. Sayın Cumhurbaşkanı bölen değil, Sayın Cumhurbaşkanı birleştirendir. Anayasa’nın 104. maddesini okuyun. Anayasa’nın 104. maddesini ihlal ediyorsunuz. Anayasa’nın 104. maddesi; ‘Cumhurbaşkanı, devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini temsil eder’ diyor. Bölen değil, birliği temsil eden biridir. Bu milletin yüzde 52’siyle iş başına gelmiş, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’dır. Azami saygıyı göstermek zorundasınız. Hakareti bu millette, Sayın Cumhurbaşkanı da hak etmiyor. Eleştirebilirsiniz, ağır eleştiriyi aşan bu tür ithamları kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise, Özdiş’in Cumhurbaşkanı’na ait bir sözü hatırlattığını söyleyerek, “Siz o sözü arkadaşımızın söylediği şekilde bir cevap veriyorsunuz. Sizin yanlış anladığınız bir konu olduğunu ifade ediyorum. Burası milletin kürsüsüdür. Burada hakaret olmamak kaydıyla en sert eleştirilere herkes tahammül etmek durumunda. Bizim arzumuz ve isteğimiz tarafsız bir Cumhurbaşkanı olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ihanete varan suçlamaların olduğunu belirterek, “Burada rejim değişikliği diye dillerinde bir pelesenk yapmışlar. Rejim değişikliği yok arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakidir, baki kalacaktır. Burada hükümet etme sistemi tartışılıyor, hükümet etme sisteminin değişikliği söz konusudur. Bir tarafta parlamenter sistem, diğer tarafta cumhurbaşkanlığı sistemi. Bunun millete gitmesi kadar doğal bir şey ne vardır? Milletin iradesinden neden, niçin çekiniyorsunuz? Millete sormaktan niye korkuyorsunuz? Millete sorarız, millet ne karar verirse başımızın üstüne. Cumhuriyet sizin tekelinizde değil. Cumhuriyet 80 milyon yurttaşın ortak değeridir” dedi.