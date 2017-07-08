Genel Müdür Tekinsoy: 'Kızılırmak Deltası kalıcı liste için önemli aday'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın da bizzat katıldığı Polonya’nın Krakow şehrinde yapılan UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısına katıldıktan sonra Samsun’u ziyaret eden Tekinsoy, Kızılırmak Deltası’nda incelemelerde bulundu.



Kızılırmak Deltası’nın UNESCO Kalıcı Miras listesinde yer almasının Samsun ve Türkiye için önemini vurgulayan Genel Müdür Tekinsoy, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak UNESCO sürecinde yapılacak olan çalışmaların belirlenmesi adına yerinde incelemelerde bulunduk. Daimi listeye girebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Burası kesinlikle bu unvanı hak ediyor” diye konuştu.

Tekinsoy’a deltadaki incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak da eşlik etti.