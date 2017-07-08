Diğer
Kategoriler

Genel Müdür Tekinsoy: 'Kızılırmak Deltası kalıcı liste için önemli aday'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Samsun Kızılırmak Deltası’nın UNESCO Dünya mirası kalıcı listesinde yer alması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Genel Müdür Tekinsoy: Kızılırmak Deltası kalıcı liste için önemli aday

08 Temmuz 2017 14:17

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın da bizzat katıldığı Polonya’nın Krakow şehrinde yapılan UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısına katıldıktan sonra Samsun’u ziyaret eden Tekinsoy, Kızılırmak Deltası’nda incelemelerde bulundu.

Kızılırmak Deltası’nın UNESCO Kalıcı Miras listesinde yer almasının Samsun ve Türkiye için önemini vurgulayan Genel Müdür Tekinsoy, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak UNESCO sürecinde yapılacak olan çalışmaların belirlenmesi adına yerinde incelemelerde bulunduk. Daimi listeye girebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Burası kesinlikle bu unvanı hak ediyor” diye konuştu.
Tekinsoy’a deltadaki incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak da eşlik etti. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!