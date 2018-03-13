Genel sağlık sigortası borcu ödeme nasıl yapılır ? Son gün ne zaman !

GSS borç ödeme, Genel sağlık sigortası borcu ödeme,gss borç sorgulama tc kimlik no ile gibi arama sorguları vatandaşlar tarafında yapılıyor. Haberimiz üzerinde gss borçlarının nasıl ödenebileceğine ulaşabilir ve gss borçlarını ödeyebilirsiniz. 1 Nisan 2017 itibariyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yeni düzenleme için düğmeye basıldı. GSS borcuyla ilgili yapılacak düzenleme yaklaşık 5 milyon vatandaşı kapsıyor. 1 Nisan 2017'den itibaren milyonlarca vatandaşın GSS borcu yeniden hesaplanmaya başladı. Bu doğrultuda milyonlarca vatandaşın aylık ödemeleri 53.32 lira olarak güncellenip borçları düşürülecek. Gecikme cezaları ve faizler silinecek. Eğer tüm bunlar yapıldıktan sonra yine borç kalırsa bunun için de vatandaşa borcunu ödemesi için 12 aylık süre tanınacak. Vatandaşlar bu borcu ister peşin isterse 12 aylık süre içerisinde taksitle ödeyebilecekler.

GSS borcu sorgulaması nasıl yapılır?

e-Devlet kapısı ile vatandaşlar sunulan hizmetler ile işlemlerini kısa sürede halledebilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetlerden biri de ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ hizmetidir. GSS tescil ve prim borcu sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması ve https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelecek ekranda prim borcunuzu ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

GSS borcu affından faydalanmanın şartları

Kanuna göre; Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türk soylu olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancıların ana, baba, eş ve çocukları, talep etmeleri halinde, talep tarihini takip eden günden itibaren ikamet şartı aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak ve bu şarttan yararlanabilmek için kişilerin prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sıralananların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan ve genel sağlık sigortası tescili yapılıp, ancak gelir testine hiç başvurmayanlara yönelik düzenleme getirildi. Bu kişiler, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde gelir testine başvurursa, Genel Sağlık Sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren alınacak. Sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, düzenlemeden önceki döneme ilişkin tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

GSS borçları nereye nasıl ödenir?

6824 sayılı yasa kapsamında yeniden hesaplanan borcunuzu Ziraat Bankası,Vakıfbank ve PTT şubesinden TC Kimlik numaranız üzerinden ““GSS 6824 Prim Tahsilatı” menüsünden ödeyebilirsiniz. Yapılandırma haricindeki GSS borcunuzu T.C. numaranız ile herhangi bir banka ve PTT şubesinden “GSS Prim” olarak ödeyebilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden gss prim tahsilatına tıklayarak borçlarını ödeyebilirsiniz...