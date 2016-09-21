Yeni Anayasa’da yazım mesaisinin bu hafta başlaması bekleniyor. Ak Parti, CHP ve MHP temsilcilerinden oluşan komisyon, bayram tatilinde liderlere notlarını iletti. Uzlaşılan-uzlaşılamayan noktalar hakkında bilgi verildi. Liderlerin ya da uzlaşma komisyonunun bu hafta içinde buluşması ve hafta bitmeden yazım çalışmasına başlanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; 10-15 maddelik bir mini paket üzerinde anlaşma sağlanmış durumda. Bu paket daha çok yargı ile ilgili bölümlerden oluşuyor. HSYK’nın yapısı, üyelerinin seçimi, askerî mahkemelerin durumu gibi konular bu bölümde yer alacak.

BAHÇELİ ‘PANSUMAN’ İSTEMEDİ

Öte yandan, milletvekili genel seçiminin 4 yıl yerine 5 yılda bir yapılması, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019 Ağustos yerine sonbahara alınması, yerel seçimin ise 2018 sonbaharında yapılmasına ilişkin AK Parti önerisine MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ‘olur’ çıkmadı. MHP ‘Pansuman tedbir’ yerine seçim sistemiyle ile ilgili topyekûn bir çalışmadan yana. Bunun için ileride ya küçük bir seçim paketi ya da büyük Anayasa değişikliği içinde düzenleme yapılmasının daha doğru olacağı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ

Seçim sistemiyle ilgili pakette ise ‘barajın kaldırılması’ konusunun yer alması bekleniyor. MHP, önceki çalışma sırasında seçim sistemindeki adaletsizliğin giderilmesi için Türkiye milletvekilliğini önermişti. MHP bu öneriyle birlikte tarihlerin düzenleneceği bir paketin ele alınmasının daha uygun olacağını savunuyor. Bu formüle göre, yüzde 1 oranında oy alan bir parti, 1 milletvekiliyle Meclis’e girebilecek.

SEÇİM 2020’YE KALABİLİR

Liderler, sadece genel seçimin 5 yılda bir yapılmasına karar verirse, Anayasa çalışması sırasında tekrar bu noktaya dönülebileceği belirtiliyor. Bu değişiklik gerçekleşirse milletvekili genel seçiminin 2019 Kasım ayı yerine 2020 Kasım ayında yapılması söz konusu olacak.

Kaynak: Habertürk