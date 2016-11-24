Yangın, sabaha karşı saat 04.40 sıralarında Aydın ASTİM OSB sınırları içerisinde yer alan 2 Nolu Genelevin 31 numaralı odasına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında geceleri de genelevde yatıp kalkan H.D.V., kocası S.V., aynı genelevde çalışan bayanlardan S.Ç. ve genelevde hizmetli olarak yeni işe başladığı öğrenilen erkek görevli M.K. üst kata çıkıp yattı. Bir süre sonra 2 nolu bölümün 31 numaralı odasından dumanların yükseldiğini gören çevredeki diğer genelev işletmecileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi. Bu arada genelev sakinleri yanan odada bulunanları uyandırmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürürken, diğer yandan da dumana maruz kaldıkları için üst katta mahsur kalanları aşağıya indirdi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılanlardan H.D.V. isimli kadın hayatını kaybederken kocası S.V. ve genelevde çalışan diğer kadın S.Ç., dışarı kendi çabası ile çıkabilen M.K.’nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının alt katta mutfak olarak kullanılan bölümdeki buzdolabından çıktığı belirtilirken genelevde tuvalet işletmeciliği yapan Ender K., “Alt katta mutfak olarak kullanılan bölümde çok sayıda elektrikli alet vardı. Onlardan yangın çıkmış. Yangını fark eder etmez bir kişi kendini dışarı attı, biz itfaiye ve 112 ekiplerini aradık” diye konuştu.

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından genelevde yapılan incelemede yangının mutfaktan başladığı belirlendi.

İbrahim Kılınç



