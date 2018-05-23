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Genelkurmay Başkanı Akar Almanya'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı’na katılmak üzere Wiesbaden/Almanya’ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Akar Almanyaya gitti

23 Mayıs 2018 19:41

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