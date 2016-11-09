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Genelkurmay Başkanı Akar ‘dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ordunun, Atatürk’ün doğrudan sonuca giden kararlı yönünü daima kendisine rehber edindiğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Akar dan 10 Kasım Atatürkü Anma Günü mesajı

09 Kasım 2016 12:25

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akar, yayımladığı mesajda, “Bütün hayatı boyunca her türlü başarının sırrının; her çeşit kuvvetin, kudretin hakiki kaynağının milletin kendisi olduğuna inanan Türk milletinin önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, dâhi asker ve büyük devlet adamı, bütün dünyanın gıpta ettiği lider, Ebedî Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 78’inci yıl dönümünde saygı, şükran, özlem ve minnetle anıyoruz. Asil Türk milleti Orta Asya’dan kalkıp Anadolu’nun mümbit topraklarına, bin yıllık bir çınar olarak sağlam köklerle bağlanmıştır. Varlığı tehlikeye düştüğü zorlu bir dönemde, Misak-ı Millî’de anlamını bulan yurt coğrafyasının her karışına yayılan bütün unsurlarıyla birlik, beraberlik ve tam kardeşlik içinde Atatürk’ün etrafında toplanmıştır. Türk milletinin koparılamayacak bağlarla birbirine bağlılığı, tarihin her döneminde olduğu gibi yakın zamanda, 15 Temmuzda bir kere daha görülmüştür. Dünya milletleri içinde saygın bir yeri olan ulusumuz, Atatürk’ten aldığı ilhamla muasır medeniyetin ilerisine geçme hedefini daima canlı tutmuştur. Türk milletinin sarsılmayan sevgisi yanında, dünya milletlerinin haklı saygısını kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal yolunda sergilediği kararlı mücadele ve uluslara örnek olan engin düşünceleri, isabetli uygulamaları ile yayılmacılığın pençesi altında inleyen mazlum milletlerin uyanışına da öncülük etmiştir” ifadelerini kullandı.

“TSK, aziz milletimizin huzur ve çıkarlarını tüm tehditlere karşı koruma kararlılığındadır”
Akar, milletin istiklali ve bekası için azimle mücadele eden ancak savaşın acı hallerini çok iyi bilen Atatürk’ün yalnız insanlığın düşmanı olanlarla savaşmış, dostluğun ve barışın bütün dünyaya hâkim olması uğrunda çalıştığına vurgu yaparak, “ Asil Türk milletini tutsak etmek ve hatta ortadan kaldırmak üzere yapılan bütün saldırıları bertaraf ettikten sonra, milletine ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesine sıkı sıkı sarılmayı vasiyet etmiştir. Böylece, hayatının önemli bir bölümünü cephelerde geçirip pek çok savaşta muzaffer olan Atatürk; tavrını barıştan yana koyarak dünyanın, günümüzde en fazla ihtiyacı olan kurtuluş yolunu çizmiştir. Bu vesileyle, milletimizin bağrından çıkan ordumuzun; tehdit, terör, risk ve belirsizliklerle dolu zor bir coğrafyada, ülkemizde ve bölgemizde barış ve istikrarın teminatı olmanın yanı sıra; Atatürk’ün doğrudan sonuca giden kararlı yönünü de daima kendisine rehber edindiğini belirtmek isterim. TSK, yaşadığımız dönemin zorlu şartlarına anında uyum göstererek; verilecek her türlü görevi yapma azminde; bayraklaşan vatan topraklarını, cumhuriyetimizi, aziz milletimizin huzur ve çıkarlarını tüm tehditlere karşı koruma kararlılığındadır. TSK mensupları olarak, yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi; barış ve güvenliğin teminatı etkin, caydırıcı, saygın gücümüz ve üstün disiplin anlayışımızla görevimizin başında, asil milletimizin hizmetinde ve Atatürk’ün izindeyiz” dedi.
Akar, mesajının devamında şunları kaydetti:
“Bu duygu ve düşüncelerle; bilim ve akıl olan manevi mirasına sıkı sıkı tutunduğumuz; milletin kurtuluşu ve mutluluğu için her türlü fedakârlığı şiar edinen Ebedî Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını; kararlılıkla sürdürdüğümüz Terörle Mücadele Harekâtı’nda, 15 Temmuzda ve sınır ötesi faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımız, Jandarma mensuplarımız, polislerimiz ve korucularımız başta olmak üzere kanlarını, canlarını kutsal değerlerimiz uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde minnet ve şükranla eğiliyorum. Aziz Atatürk, ruhunuz şâd olsun.”
 

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar


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