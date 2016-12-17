Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis’in Elbeyli ilçesindeki sınır birlikleri ile Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği hareket merkezinde incelemelerde bulundu.

Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği ve merkezinin bulunduğu Elbeyli ilçesine giderek, Havuzlubahçe Hudut Bölüğünde Fırat Kalkanı Harekatını yöneten komutanlarla bir araya geldi. Sınır hattında uzun süre kalan Akar ve beraberindeki heyet daha sonra helikopter ile Elbeyli ilçesinden ayrıldı.

Mehmet Ali Dağ