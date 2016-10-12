Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Van 6’ncı Hudut Alay Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Orgeneral Akar, ziyareti sırasındaki konuşmasında şunları kaydetti:

“Dostluk var, arkadaşlık var, kardeşlik var. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için gece demeden, gündüz demeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), polisle, jandarma, korucularla birlikte görevlerini yapıyor. Bunu yaparken de alayın mensupları silahlı kuvvetlerimiz büyük kahramanlıklar yapıyor. Kar var, gece var, gündüz var. Yağmur var, çamur var. Tüm bunlara rağmen bu vatan bizim. 800 bin kilometre vatan toprağımız, 80 milyon insanımızla birlikte burada birlik ve beraberlik duygusu içerisinde her türlü riski yok edeceğiz. Bu çerçevede bölücü terör örgütü PKK ile mücadele devam ediyor. Sonunu getireceğiz. En son terörist yok oluncaya kadar hudutlarımızı bekleyeceğiz. Hudutlarımız bizim için bir şereftir. Ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Benan Özben

