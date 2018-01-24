Genelkurmay Başkanı Akar harekât merkezlerinde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Harekât Merkezlerinde Zeytin Dalı Harekâtı'nın sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı.

Teknolojik imkânların en üst seviyede kullanıldığı harekât merkezlerinde Afganistan, Brüksel/NATO karargâhı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dâhil yurt içinde ve dışında 91 ayrı karargâh ile sesli, görsel ve veri iletişimi sağlanıyor. Ayrıca her seviyede birliklerle koordinasyon toplantıları video telekonferans (VTC) ile yapılıyor.