Diğer
Kategoriler

Genelkurmay Başkanı Akar harekât merkezlerinde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 22-23 Ocak tarihlerinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Harekât Merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar harekât merkezlerinde incelemelerde bulundu

24 Ocak 2018 16:08

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Harekât Merkezlerinde Zeytin Dalı Harekâtı'nın sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı.

Teknolojik imkânların en üst seviyede kullanıldığı harekât merkezlerinde Afganistan, Brüksel/NATO karargâhı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dâhil yurt içinde ve dışında 91 ayrı karargâh ile sesli, görsel ve veri iletişimi sağlanıyor. Ayrıca her seviyede birliklerle koordinasyon toplantıları video telekonferans (VTC) ile yapılıyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç