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Genelkurmay Başkanı Akar, korucuları kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kuvvet Komutanları olduğu halde, Genelkurmay Karargâhında Güvenlik Korucularını kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Akar, korucuları kabul etti

05 Aralık 2016 17:28

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Orgeneral Akar, kahraman Güvenlik Korucuları ile görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir yürüttüğü Terörizm ile Mücadele Harekâtı kapsamında verdikleri destek ve gösterdikleri üstün cesaret ve fedakârlıktan dolayı kendilerine şükranlarını sunmuş, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini tekrar vurgulamıştır" denildi.
Açıklamada, "Orgeneral Akar, ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilemiştir" ifadesi kullanıldı.

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, orgeneral, Türk Silahlı Kuvvetleri


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