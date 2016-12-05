Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Orgeneral Akar, kahraman Güvenlik Korucuları ile görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir yürüttüğü Terörizm ile Mücadele Harekâtı kapsamında verdikleri destek ve gösterdikleri üstün cesaret ve fedakârlıktan dolayı kendilerine şükranlarını sunmuş, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini tekrar vurgulamıştır" denildi.

Açıklamada, "Orgeneral Akar, ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilemiştir" ifadesi kullanıldı.