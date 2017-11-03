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Genelkurmay Başkanı Akar, kuvvet komutanlarıyla Tunceli’de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'le görüşüp, birliklerde denetleme ve incelemede bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar, kuvvet komutanlarıyla Tuncelide

03 Kasım 2017 17:02

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le birlikte Elazığ'daki temaslarının ardından helikopterle Tunceli'ye geçti.

4. Komando Tugay Komutanlığı'nda askeri yetkililer tarafından karşılanan Akar ve beraberindekiler daha sonra Tunceli Valiliği’ne gitti. Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcıları Hasan Çiçek, Selçuk Yosunkaya, Akın Zor ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından karşılanan Genelkurmay Başkanı Akar, valilik şeref defterini imzaladı. Kuvvet komutanlarıyla birlikte bir süre Vali Sonel’le görüşen Akar, çıkışta bir gazetecinin daha önce Tunceli’de görev yaptığını hatırlatarak 'şehri nasıl buldunuz' yönündeki sorusuna, “Her şey daha güzel olmuş daha da güzel olacak inşallah” şeklinde cevap verdi.

Valilik ziyaretinin ardından birliklere giden Akar ve kuvvet komutanları inceleme ve denetlemede bulunurken, dün 9 teröristi etkisiz hale getiren timleri de tebrik ettikleri öğrenildi. 

Fatma Çıray-Ercan Topaç

Etiketler: Akar, genelkurmay başkanı

 

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