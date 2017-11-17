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Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

17 Kasım 2017 21:48

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Halifax/Kanada’da bir görüşme gerçekleştirdi.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “NATO Genel Sekreteri'nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Genel Sekreter, NATO Tatbikatında yaşanan olaydan dolayı NATO adına özür dilemiştir. Konu ile ilgili olarak Norveç’te bir idari soruşturma başlatıldığını ifade eden Genel Sekreter, ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da özürlerinin iletilmesini talep etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından, başlatılan idari soruşturmanın sadece olaydan sorumlu kişiler ile sınırlı kalmayıp, etraflı bir soruşturma yapılması ve bazı kişilerin kendi amaçları için NATO’yu araç olarak kullanmasına ve ittifakın işbirliği ve dayanışmasına zarar vermesine müsaade edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir” denildi. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Hulusi Akar, Nato

 

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