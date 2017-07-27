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Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa’da

Sınırda inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Vali Abdullah Erin’i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfada

27 Temmuz 2017 21:39

Sınırda inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Vali Abdullah Erin’i ziyaret etti. Vali Erin tarafından kapıda karşılanan Akar, şeref defterini imzaladı. Akar’a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, Tuğgeneral İdris Acartürk, Şanlıurfa 20’nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali de eşlik etti.
Vali Erin ile bir süre görüşen Orgeneral Akar, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte valilikten ayrıldı.


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