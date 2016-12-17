El Bab operasyonunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Astsubay Başçavuş Volkan Külekçi için Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. 5. Zırhlı Tugayı Hüseyin Ataman Kışlası'nda düzenlenen törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Ahmet Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Yetkinşekerci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Kamil Belediye Başkan Vekili Murat Özgüler, eşi Sibel, kızları Cansu ve Elifsu, anne Rabia, Baba Haşmet Külekçi de katıldı.

Şehidin cenazesi törenin ardından havayoluyla Ankara'ya götürülmek üzere Gaziantep Havalimanı'na uğurlandı.

Mehmet Bulut