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Genelkurmay Başkanı Akar, Şırnak ve Yüksekova’da incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Şırnak ve Yüksekova’da incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar, Şırnak ve Yüksekovada incelemelerde bulundu

28 Temmuz 2017 19:24

Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa’dan Şırnak’a geçerek 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet sırasıyla 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Çakırsöğüt, 6’ncı Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Akçay ve 3’üncü Taktik Piyade Tümen Komutanlığı Yüksekova’da inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Akar’ın bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam etmektedir. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar


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