Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği ve merkezinin bulunduğu Elbeyli ilçesine giderek, Havuzlubahçe Hudut Bölüğünde Fırat Kalkanı Harekatını yöneten komutanlarla bir araya geldi. Daha sonra askerlerle birlikte öğle yemeği yiyen Orgeneral Akar, sınır hattındaki Çobanbey Hudut Bölüğünde incelemelerde bulundu. Sınır hattında 4 saat kalan Akar ve beraberindeki heyet daha sonra helikopter ile Elbeyli ilçesinden ayrıldı.

Mehmet Ali Dağ

