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Genelkurmay Başkanı Akar, Tunceli ve Erzincan bölgelerinde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ, Tunceli ve Erzincan bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar, Tunceli ve Erzincan bölgelerinde incelemelerde bulundu

03 Kasım 2017 21:04

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Elazığ, Tunceli ve Erzincan bölgelerinde bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Denetlemeler esnasında personele hitap eden Orgeneral Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, vatanın ve milletin güvenlik ve bütünlüğü için ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla terörle mücadelede büyük kahramanlık ve fedakarlık gösterildiğini, başta PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileceğini” vurguladı.

Orgeneral Akar bu kapsamda Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i de ziyaret etti. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Hulusi Akar

 

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