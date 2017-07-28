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Genelkurmay Başkanı Akar Van Valiliğini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla Van Valiliğini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Akar Van Valiliğini ziyaret etti

28 Temmuz 2017 21:31

Bölge ziyaretine çıkan Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Arif Çetin ile akşam saatlerinde Van Valiliğine geldi. Burada Vali Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Akar, daha sonra beraberindekilerle makama geçti. Basına kapalı yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Orgeneral Akar ve beraberindekiler, kentten ayrılmak üzere Van Valiliğinden ayrıldılar. 

Mehmet Salih Akkuş
 

Etiketler: Hulusi Akar, van


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