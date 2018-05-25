Diğer
Kategoriler

Genelkurmay Başkanı Akar ve Kuvvet Komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kuvvet Komutanları ile birlikte Hatay’da.

Genelkurmay Başkanı Akar ve Kuvvet Komutanları Hatayda

25 Mayıs 2018 12:50

DETAYLAR GELİYOR

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç