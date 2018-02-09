Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları kritik bölgelerde inceleme yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Havadan İhbar Kontrol uçağından Suriye’nin kuzeyinde harekata katılan Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetledi. Orgeneral Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Havadan İhbar Kontrol uçağı ile Ege bölgesine intikal ederek, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını denetledi, bölgedeki komutanlardan icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından İzmir’e intikal eden Orgeneral Akar ve Kuvvet Komutanları, buradaki Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezinde (GKM) modern tespit, teşhis ve komuta kontrol sistemleri vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bölgede icra edilen faaliyetler hakkında brifing aldı.

Daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Ege Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, bölgedeki inceleme ve denetlemeleri esnasında yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından doğu ve güneydoğuda terörle mücadele harekatına azim ve kararlılıkla devam edilirken aynı zamanda Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin de başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Zeytin Dalı Harekatının Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde icra edildiğini belirten Akar, “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur ve harekat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştiriliyor” dedi.

Harekatın temel amacının bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını müteakip, ülkelerinden zorla çıkarılan Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine dönmelerinin temin edilmesi olduğunu belirten Akar, söz konusu harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini kaydetti. Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aynı azim ve kararlılıkla yürütüleceğini, bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ‘Ölürsek Şehit Kalırsak Gazi’ anlayışıyla dün olduğu gibi bugün de her türlü kahramanlık ve fedakârlığı yapmakta olduğunu kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu ifade eden Orgeneral Akar, Ege Denizi’nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için her türlü çabanın gösterildiğini, Ege’de mevcut sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının içtenlikle istendiğini kaydetti. Akar, “Bununla birlikte etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tüm denizlerimizde, ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesi tamdır” dedi.

Ayrıca Orgeneral Akar, inceleme ve denetlemeleri esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için teşekkür ederek müteakip görevlerinde başarı dilediğinde bulundu.

Musa Erdoğan

