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Genelkurmay Başkanı Akar 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili incelemelerde bulundu

22 Ocak 2018 19:02

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 21 Ocak tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında Hatay Serinyol’da bulunan Harekat Merkezinde harekata yönelik direktifler verdi ve değerlendirmeler yaptı.

Öte yandan TSK'dan yapılan açıklamada, “Diğer tüm harekat merkezlerinde olduğu gibi burada da teknolojik imkanlar en üst seviyede kullanılmaktadır. Harekat merkezlerinde Afganistan’dan başlayarak, Brüksel’de yer alan NATO karargahına kadar Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dahil yurt içinde ve yurt dışında 91 ayrı nokta ile bir düğmeye basarak sesli, görsel ve veri olarak iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca koordinasyon toplantıları bu teknolojik imkan ve kabiliyetten istifade ile video tele konferans (VTC) şeklinde icra edilmekte” denildi.  

Musa Erdoğan
 

 

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