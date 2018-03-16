Genelkurmay Başkanı Akar:'Afrin harekatı başarıyla devam ediyor'

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Törende konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Hudutlarımızda ve bölgemizde güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK, YPG, PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm teröristleri etkisiz hale getirmek aynı zamanda dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak anacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla devam etmektedir. Harekat alanında en modern harp silah, araç ve gereçleriyle mühimmatı uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanan TSK aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla en kısa sürede hedefine ulaşacaktır.

103 yıl önce Çanakkale’de destanlaşan ve ardından İstiklal Savaşında kahramanlığı bütün dünyaya bir kez daha gösteren Mehmetçiğe ve ordusuna varını yoğunu vererek sahip çıkan asil milletimiz, Zeytin Dalı Harekatının başladığı günden bugüne kadar Ordu-millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemekte ve milletimizin gözbebeği kahraman ordumuzun daima yanında olduğunu göstermektedir. Aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz için kurmuş olduğumuz TSK Dayanışma Vakfı ve Mehmetçik Vakfı ile milli harp sanayimizin geliştirilmesi ve ordumuzun savaş gücünün arttırılması için kurulmuş olan TSK Güçlendirme Vakfı başta olmak üzere kadirşinas milletimizin birlik ve kurumlarımıza verdiği maddi ve manevi destek bunun en güzel örneğidir. Şanlı tarihimize, milli örf ve adetlerimize yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj ve hediyelerle kahraman Mehmetçiğimizin maneviyatının moral ve motivasyonunun en üst seviyelerine çıkmasına katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ordumuz Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir iradesidir’ sözünde de belirttiği gibi sizler kahraman Türk ordusunun çelikleşmiş iradesi ve sarsılmaz gücünün kaynağı olarak ülkemiz ve milletimize yönelecek her türlü tehdide karşı daima göreve hazırsınız. Binlerce yıllık şanlı tarihimizin emsalsiz timsali al bayrağımızın özgürce dalgalanması için iman dolu göğsünüzü daima siper ettiniz. Bu uğurda yüksek ahlaki değerleriniz ve karakteriniz ile önce vatan diyerek omuz omuza çarpıştığınız silah arkadaşlarınızın şehadetini gördünüz ve acılarını yüreğinize gömdünüz. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bundan sonrada asla yerde bırakmayacağız. Bu uğurda şehitlerimize layık olabilmek için asil milletimizin de desteği ile TSK, jandarma, polis ve güvenlik korucuları ile birlikte yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist yok edilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Şehitlerimizin ana, baba, eş ve evlatlarının gözyaşlarının hesabı mutlaka sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesinde düzenlenen “Şehitleri Anma Töreni”ne, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve bölücü terör örgütü ile mücadelede hayatını kaybeden 42 şehidin 113 yakını katıldı. Ayrıca, kaymakam, polis, öğretmen, güvenlik korucusu ve 15 Temmuz şehit aileleri de törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören kısa film gösterimi ile devam etti. Törende, şehit Yüzbaşı Alper Kocaman’ın eşi Azize Kocaman bir konuşma yaptı. Ardından, Doç. Dr. Öğretmen Albay Hüsnü Özlü “Şehitlerimiz” adlı bir konuşma yaparken, Prof. Dr. Hale Şıvgın da “Çanakkale muharebelerinin Türk ve dünya tarihi açısından önemi” konulu bir konferans verdi. Akabinde, sanatçı Esat Kabaklı ve TSK Mehteran Birliği “Şehitlerimiz” adlı bir konser verdi.

İlker Turak - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan

