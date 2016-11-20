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Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ermeni milletvekiline tepki

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO toplantısında Ermeni Milletvekili Koryun Nahapetyan'a sert tepki göstererek, "Halep'le ilgili Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir tek mermi attığını söyleyen varsa ben istifa ederim. Bu terbiyesizliktir, iftiradır, yalandır, ahlaksızlıktır" dedi.

Genelkurmay Başkanı Akardan Ermeni milletvekiline tepki

20 Kasım 2016 17:29

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulunda konuştu. Konuşmasının ardından parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Akar, sözde Ermeni soykırımının 26 ülke tarafından tanındığını söyleyen Koryun Nahapetyan'a sert tepki gösterdi. Orgeneral Akar, "Ermeni soykırımını bazı ülkelerin kabul etmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez. Soykırımla ilgili her ülke kendi hakkını kullanarak kabul edebilir. 16. yüzyılda Galile 'dünya dönüyor' dediğinde, bütün dünya 'dönmüyor' diyordu. Bu, hiç bir zaman dünyanın döndüğü gerçeğini değiştirmedi. Dolayısıyla bütün ülkeler 'Soykırım var' dese dahi, soykırım olmadığı gerçeğini değiştiremez. Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne müdahale ettiğimiz şeklindeki bir yorum, olaylar bilinmiyorsa cahillik, yoksa bir art niyet vardır" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, Nahapetyan'ın "Türk askeri Suriye'den ne zaman çekilecek" sorusu üzerine, "Bizim hiçbir şekilde Suriye'yle, Irak'la, toprak bütünlüğüyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Milletvekili yine bilmiyorsa son derece art niyetli ve yalan söylüyor. Ya son derce cahil, ya son derece art niyetli. Başka izahı yok çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin Halep'le ilgili tek bir münasebeti yok. Attığı mermi yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu anlaşılmaz bir şey. Mutlaka sayın milletvekilinin bugün hemen telefonla kendi askeri makamlarıyla konuşup, orada ne olup bittiğini öğrenmesi lazım. Halep'le ilgili Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir tek mermi attığını söyleyen varsa ben istifa ederim. Bu terbiyesizliktir, iftiradır, yalandır, ahlaksızlıktır" diye konuştu.
 

Etiketler: Hulusi Akar


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