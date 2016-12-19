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Genelkurmay Başkanı Akar'dan ’kararlılık’ mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Akardan kararlılık mesajı

19 Aralık 2016 11:34
Genelkurmay Başkanı Akar'da ’kararlılık’ mesajı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kayseri ve Kahramanmaraş bölgelerinde incelemede bulunduğu, Kayseri Havaalanı’nda icra edilen şehit uğurlama törenine katıldığını ve hain terör saldırısında yaralanan personeli tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiğini, durumları hakkında bilgi aldığını bildirdi.

Ardından Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar’ın, burada personele hitap ettiği kaydedildi. TSK’dan yapılan açıklamada Akar’ın, son dönemde darbe üstüne darbe alan terör örgütünün varlığını sürdürebilmek için böylesine alçak ve kahpe saldırılara giriştiğini, ancak bunların Türk Silahlı Kuvvetlerini hiçbir zaman yıldıramayacağını mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.

(İlker Turak / İHA)

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, tsk, Türk Silahlı Kuvvetleri


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