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Genelkurmay Başkanı Akar’dan şehidin baba ocağına taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı sırasında gerçekleşen hava saldırısıyla şehit olan Piyade Üsteğmen Zafer Er’in baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akardan şehidin baba ocağına taziye ziyareti

02 Aralık 2016 22:12
Genelkurmay Başkanı Akar’dan şehidin baba ocağına taziye ziyareti - Tıkla İzle

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı sırasında gerçekleşen hava saldırısıyla şehit olan Piyade Üsteğmen Zafer Er’in Ankara Sincan’da bulunan baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Akar’a ziyarette Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti. Şehidin evinin bulunduğu sokak komşuları tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Vatandaşlar tarafından taziye evinin önünde karşılan Akar, şehidin komşularını asker selamıyla selamladı.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 93’üncü gününde Suriye rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda şehit olan 3 askerden biri olan 30 yaşındaki Piyade Üsteğmen Zafer Er’in naaşı, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliği’nde toprağa verilmişti.  

Mustafa Apaydın

Etiketler: baba ocağı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehit, ziyaret


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