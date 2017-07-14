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Genelkurmay Başkanı Akar’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Peygamber ocağı şanlı ordumuza sızan FETÖ mensubu en son hain de temizleninceye kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Genelkurmay Başkanı Akarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü mesajı

14 Temmuz 2017 21:14

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü doyasıyla yayımladığı mesajda, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları, tarihin müstesna sayfalarını, şanlı ve şerefli destanlarıyla dolduran asil Türk milleti hiçbir tehdide boyun eğmeden onurlu ve başı dik bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde egemen ve bağımsız olarak yaşama ülküsünü, daima rehber edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına kasteden, ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızan FETÖ terör örgütünün hain mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde şanlı tarihimizde hiç rastlanmayan menfur bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Bu hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede asker, polis ve sivil vatan evlatları; asil Türk milletinin tarihinden ve yüksek değerlerinden aldığı güçle ulusal menfaatlerimiz etrafında kenetlenerek hainlere geçit vermemiştir. Peygamber ocağı şanlı ordumuza sızan bu hainlerle ilgili her türlü idari ve adli işlem, 15 Temmuz'un hemen ertesinde başlatılmış olup; FETÖ mensubu en son hain de Türk Silahlı Kuvvetlerinden temizleninceye kadar mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Vatanına, bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan 249 şehidimiz ile 2 binden fazla gazimiz; 15 Temmuz'da bir kez daha bayrağa asil rengini kazandırmış, aziz ecdadımıza yaraşır yeni bir diriliş destanı yazarak gelecek nesillere, ibret ve kahramanlıklarla dolu bir demokrasi mirası bırakmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin devletine ve milletine sadık vefakar mensupları; rengini şehit kanından alan bayrağımız, ecdattan miras kalan kutsal vatan toprağımız ve binlerce yıllık köklü bir gelenekle şekillenen devletimizin bekası için; geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gerektiğinde seve seve canını feda etmeye hazırdır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz'u yeni bir dirilişin simgesi yapan şehitlerimiz ve gazilerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle anıyorum. Aziz milletimizin varlığı, vatanımızın bölünmezliği ve devletimizin bekası için canlarını feda etmeye daima hazır olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarına en derin sevgilerimle birlikte başta terörle mücadele olmak üzere onurlu vazifelerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Akar


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