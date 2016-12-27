Diğer
Kategoriler

Genelkurmay Başkanı Akar'ın acı günü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu hayatını kaybetti.

Genelkurmay Başkanı Akarın acı günü

27 Aralık 2016 16:16

Genelkurmay Başkanı Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Maraşlıoğlu'nun cenaze namazı Cami Kebir'de ikindi namazını müteakiben kılınırken, Orgeneral Akar, dayısını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazının kılındığı camiye gelen Akar, burada taziyeleri kabul etti. Maraşlıoğlu'nun cenazesi İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı acı gününde, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları yalnız bırakmadı. 

Alparslan Ötüken - Turan Bulut

Etiketler: Hulusi Akar, Rıza Maraşlıoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç