Genelkurmay Başkanı Akar'ın ziyareti esnasında Kilis Valiliği yanına roket düştü

Edinilen bilgiye göre, Afrin bölgesindeki PYD/PKK terör örgütü üyeleri tarafından Kilis kent merkezi Nemika Caddesine gönderilen roket, 6 katlı bir binanın teras katına roket isabet etti. İlk belirlemelere dumandan ve tozdan etkilenenlerin olduğu ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Bölgeye arama, kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Saldırı Hulusi Akar'ın valilik ziyaretinde gerçekleşti

Roketli saldırı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kentte olduğu esnada gerçekleşti. Roketin Orgeneral Hulisi Akar'ın, bölgeye 100 metre uzaklıkta bulunan Valilik binasındaki Vali Mehmet Tekinarslan'ı ziyareti esnasında düştü.

Vali Tekinarslan'ın bölgede inceleme yapması bekleniyor.

Kilis'te 2'nci roket paniği

Kilis'e ikinci bir roketin düştüğü yönündeki ihbar üzerine büyük panik yaşandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu ortaya çıkardı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ziyaret ettiği Kilis Valiliğine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir eve düşen roketin ardından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Vatandaşların ikinci roketin düştüğü ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri diğer bölgeye yönlendirildi. Büyük panik yaşanan bölgedeki ekipler yaptıkları araştırmada, ihbarın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.