Eskişehir’i ziyareti kapsamında kente gelen Orgeneral Akar ve Orgeneral Ünal, Vali Çelik’i makamında ziyaret etti. Resmi plakalı makam otomobiliyle Eskişehir Valiliğine geçen Akar ve Ünal, Vali Azmi Çelik, vali yardımcıları ve askeri erkan karşıladı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal’ın ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, kendilerine teşekkür etti.

Hulusi Akar ve Abidin Ünal, Çelik'i ziyaretlerinin ardından valilikten ayrıldı.

Kadir Arslan - Selim Kuşcu