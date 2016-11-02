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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Romanya’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, iki ülke arasındaki işbirliği konularını görüşmek üzere Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae Ciuca’nın davetlisi olarak Romanya’ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Romanyada

02 Kasım 2016 15:15

Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanının davetlisi olarak Rusya’da bulunan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Suriye’deki çatışmaların çözümü ve Halep’teki durumun normalleşmesi, DAEŞ’in tehdit olmaktan çıkarılarak bölgedeki güvenliğin en kısa sürede istenilen seviyeye getirilmesi maksadıyla iki ülke arasındaki koordinasyonun geliştirilerek sürdürülmesi konuları ele alındı.
Görüşmelerin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile birlikte Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae Ciuca’nın resmî davetlisi olarak, iki ülke arasındaki askerî işbirliği konularını görüşmek üzere bugün Romanya’ya gitti. 

Derya Yetim

Etiketler: Hulusi Akar, romanya


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