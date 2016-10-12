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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, bölgedeki operasyonları denetlemek için Şırnak’a geldi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Şırnakta

12 Ekim 2016 12:42

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, Şırnak Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet valilik binasına gelişlerinde Vali Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Ümit Altay, İl Emniyet Müdürü Celal Sel tarafından karşılandı. Vali Ali İhsan Su, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki diğer komutanlarla birlikte valilik makamında bir süre görüştü.

Daha sonra valilikten ayrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bölgedeki askeri birlikleri ziyaret etti. 

Melih Yiğit
ŞIRNAK 

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Şırnak


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