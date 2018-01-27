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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Şanlıurfa, Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

27 Ocak 2018 22:32

TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre Orgeneral Akar, Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığı-Havuzlubahçe/Kilis, 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı/Kilis, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı-Gülbaba/Kilis, 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri-Gülbaba/Kilis, 2’nci Komando Tugay Komutanlığı Esas Komuta Yeri-Reyhanlı/Hatay’da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Akar, burada başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Akar, denetlemeler sırasında; “Zeytin Dalı Harekâtı”nın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK’nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterilmekte olduğunu, harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu, faaliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yürütüleceğini, harekatın başarısıyla hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmış olacağını bir kez daha vurguladı. Akar, personeli harekat kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutlayarak başarılar dileğinde bulundu.
Akar, Kilis’te 24 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda isabet alan tarihi Çalık Cami’ini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Müteakiben hain terör örgütü tarafından Kilis şehir merkezine bugün gerçekleştirilen roketli saldırının hemen ardından olay mahalline giderek incelemelerde bulundu. Burada halkla sohbet eden Akar, Kilis halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kilis’e yapılan saldırı sonrasında hedef tespit vasıtaları ile mevkileri belirlenen PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait hedefler, Fırtına obüsleri ile ateş altına alındı. Orgeneral Akar, atışları bizzat 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yerinden izledi.

Orgeneral Akar, Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin ve Kilis Valisi Sayın Dr. Mehmet Tekinarslan’a da makamlarında ziyaret gerçekleştirdi.
 

Caner Ünver
 

 

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