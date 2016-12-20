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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay Valiliğini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Hatayda

20 Aralık 2016 11:42
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Hatay'da - Tıkla İzle

Genelkurmay Başkanı Akar, dün akşam geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Akar, helikopterle İskenderun ilçesine geçti. Geceyi Astsubay Orduevi'nde geçirdiği bildirilen Akar ve beraberindekiler sabah saatlerinde helikopterle Antakya Narlıca'daki 2. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar buradan da Hatay Valiliği'ne geçti.
Akar'ın Vali Erdal Ata ile görüştükten sonra sınır birliklerinde incelemelerde bulunacağı belirtildi.
 

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar


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