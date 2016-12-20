Genelkurmay Başkanı Akar, dün akşam geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Akar, helikopterle İskenderun ilçesine geçti. Geceyi Astsubay Orduevi'nde geçirdiği bildirilen Akar ve beraberindekiler sabah saatlerinde helikopterle Antakya Narlıca'daki 2. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar buradan da Hatay Valiliği'ne geçti.

Akar'ın Vali Erdal Ata ile görüştükten sonra sınır birliklerinde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

