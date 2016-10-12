Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnak-Hakkari bölgesinde bulunan birlikleri denetlemeleri kapsamında, Van 6’ncı Hudut Alay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, askerlerle öğle yemeği yiyerek onlara hitap etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnak-Hakkari bölgesinde bulunan birlikleri denetlemeleri kapsamında, Van 6’ncı Hudut Alay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, askerlerle öğle yemeği yiyerek onlara hitap etti.
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