Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Şırnak'ta

Şanlıurfa'dan uçakla Şerafettin Elçi Havalimanına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin İsmail Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, buradan helikopterle Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na geldi. Daha sonra araçlarla Şırnak Valiliği’ne geçti. Valilik girişinde Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy tarafından karşılanan Akar ve beraberindekiler, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Aktaş ile basına kapalı olarak 45 dakika görüştü.

Görüşme sonrası Valilikten ayrılan Akar ve beraberindekiler Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Tugay Komutanlığına geçerek, helikopter ile Şırnak’tan ayrıldı.

Melih Yiğit