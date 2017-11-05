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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Yüksekova’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgelerini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Yüksekovada

05 Kasım 2017 17:18

Geceyi Yüksekova'nın Dağlıca bölgesinde görev yapan askerlerle birlikte geçiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sabah saatlerinde Oremar, Kalana, Göller Başı ve İkiyaka'daki üs bölgelerini ziyaret etti. Ardından helikopterle Selahaddin Eyyubi Havaalanı'na gelen Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, askeri ve polis yetkilileri tarafından karşılandı. Orgeneral Akar ve komutanlar, ilçe merkezinde esnaflarla sohbet etti. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir çay ocağında çay da içen Akar ve komutanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra ilçe kaymakamlığına geçti. Kaymakam Kaşıkçı ile bir süre görüşen Orgeneral Akar ve komutanların daha sonra ilçeden ayrılacakları belirtildi. 

Ömer Oğuz

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hakkari, Yüksekova

 

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