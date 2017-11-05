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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca’da bulunan 6’ncı Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkaride

05 Kasım 2017 18:26

Hudut Tabur Komutanlığında personel ile akşam yemeği yiyen Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, geceyi Dağlıca’da kahraman askerlerle beraber geçirdi. Orgeneral Akar, Yüksekova kırsalında bulunan Oramar Tepe, İkiyaka Dağları Göllerbaşı ve Kalana Tepe üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunurken, kahraman komandolar ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi.

Yüksekova şehir merkezine giden Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, çarşı esnafıyla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet etti. Orgeneral Akar, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’yı da ziyaret etti. 

Derya Yetim
 

Etiketler: hakkari, Hulusi Akar

 

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