Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'de

Hudut Tabur Komutanlığında personel ile akşam yemeği yiyen Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, geceyi Dağlıca’da kahraman askerlerle beraber geçirdi. Orgeneral Akar, Yüksekova kırsalında bulunan Oramar Tepe, İkiyaka Dağları Göllerbaşı ve Kalana Tepe üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunurken, kahraman komandolar ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi.

Yüksekova şehir merkezine giden Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, çarşı esnafıyla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet etti. Orgeneral Akar, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’yı da ziyaret etti.

Derya Yetim

