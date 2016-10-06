Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile konuk Genelkurmay Başkanı Mahmud Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Akar ile Mahmud TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve TBMM Genel sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte Şeref Holü’ne geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Akar ve Mahmud, daha sonra Başbakanlık Ofisi'nin olduğu yere giderek yetkililerden bilgi aldı.

Akar gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı ile beraber 15 Temmuz’da ne olduğuna dair buradaki son kalıntıları göstermek için buraya geldik. İlginize teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk