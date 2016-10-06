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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mahmud Meclisi ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Reşad Mahmud Meclisi ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mahmud Meclisi ziyaret etti

06 Ekim 2016 16:07

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile konuk Genelkurmay Başkanı Mahmud Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Akar ile Mahmud TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve TBMM Genel sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte Şeref Holü’ne geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Akar ve Mahmud, daha sonra Başbakanlık Ofisi'nin olduğu yere giderek yetkililerden bilgi aldı.

Akar gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı ile beraber 15 Temmuz’da ne olduğuna dair buradaki son kalıntıları göstermek için buraya geldik. İlginize teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin" ifadelerini kullandı.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mahmud, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı


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