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Genelkurmay Başkanı ve Komutanlar Gölcük'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığı bağlısı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı ve Komutanlar Gölcükte

10 Nisan 2018 16:14
 

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