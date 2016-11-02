Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan rakamlara göre, TSK bünyesinde 201 general ve amiral, 28 bin 805 subay, 66 bin 429 astsubay, 40 bin 186 uzman erbaş, 15 bin 699 sözleşmeli erbaş ve er bulunuyor. 6 bin 72 yedek subay ve 192 bin 897 erbaş ve er olmak üzere toplam 198 bin 969 yükümlü personel bulunurken, askeri personel toplamı 359 bin 289 olarak açıklandı.

Kuvvet komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere sivil memur sayısının ise 39 bin 950 olduğu belirtildi. Bu rakamlara göre TSK’nın toplam personel sayısı 399 bin 239.

Derya Yetim