Genelkurmay çatı davasına yarın devam edilecek

15 Temmuz darbe girişiminin kilit davası olan Genelkurmay çatı davası, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülecek. 8 Aralık tarihine kadar sürecek davada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İddianameden

Sanıklar “anayasayı ihlal”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak” suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen “cumhurbaşkanına suikast”, “250 kişiyi şehit etme”, “2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme” ve “üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama” suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “mağdur-müşteki”, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise “mağdur” olarak yer alıyor.

Abdullah Sarica