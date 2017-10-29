Diğer
Kategoriler

Genelkurmay çatı davasına yarın devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davaya yarın devam edilecek.

Genelkurmay çatı davasına yarın devam edilecek

29 Ekim 2017 16:24

15 Temmuz darbe girişiminin kilit davası olan Genelkurmay çatı davası, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülecek. 8 Aralık tarihine kadar sürecek davada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İddianameden

Sanıklar “anayasayı ihlal”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak” suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen “cumhurbaşkanına suikast”, “250 kişiyi şehit etme”, “2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme” ve “üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama” suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “mağdur-müşteki”, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise “mağdur” olarak yer alıyor. 

Abdullah Sarica

Etiketler: çatı davası, fetö, Yurtta Sulh Konseyi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç