Genelkurmay çatı davasında 21. celse başladı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, yoklamanın alınmasının ardından gelen evrakları okudu. Dik, davanın gizli tanıkları "Şapka" ve "Kuzgun"un ifadelerinin dosyaya dahil edildiğini kaydetti. 15 Temmuz darbe girişimi günü karargahtaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ilişkin bilirkişi raporlarının tamamlandığını ve mahkemeye geldiğini bildiren Dik, yaklaşık 70 terabaytlık görüntülerin avukatlara verileceğini ifade etti. Gelen evrakların okunmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşma sanık eski Kurmay Binbaşı Ali Gültekin'in savunmasıyla sürüyor.

İddianameden

Sanıklar “anayasayı ihlal”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak” suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen “cumhurbaşkanına suikast”, “250 kişiyi şehit etme”, “2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme” ve “üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama” suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “mağdur-müşteki”, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise “mağdur” olarak yer alıyor.

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın - Abdullah Sarica