Genelkurmay çatı davasında yarın mütalaa açıklanacak

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde bazı sanıklar, incelenmesi tamamlanan dijital materyallere ilişkin hazırlanan raporlara yönelik savunma yaptı.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, davaya yapılan müdahillik taleplerini karara bağladı. Suçtan zarar görmeleri nedeniyle gazi ve şehit yakınlarının müdahillik talebini kabul eden mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile müdahillik talebinde bulunan bazı kişilerin talebini kabul etmedi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi talebinin dava dosyasına bir katkı sağlamayacağını belirterek, bu taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mütalaasının hazır olduğunu ifade eden Karakuş, yarınki duruşmada mütalaasını vereceğini bildirdi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, davaya yarın devam edileceğini belirterek, bugünkü celsenin tamamlandığını kaydetti.

Abdullah Sarica

