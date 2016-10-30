Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) Kaş ilçesinde düzenlediği Cumhuriyetin 93'üncü yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. ANSİAD’ın misafiri olarak Kaş’a gelen Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türk bayrakları ve fenerler ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Fener alayına katılan Başbuğ, Kaş’ta coşkulu kutlamalara şahit olduğunu söyledi. Cumhuriyetin 93'üncü yıl dönümünü Kaşlılarla kutladığı için mutlu olduğunu dile getiren Başbuğ, "Bu topraklarda bağımsız yaşıyorsak elbette bunu her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve şehitlerimize borçluyuz. Şunu hiç unutmayın ki Atatürk’ün hayatında, mücadelesinde hiçbir zaman umutsuzluğa yer yoktur" dedi.

Fener alayına Başbuğ’un yanı sıra Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar ve Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de katıldı.