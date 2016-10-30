Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ, Kaş'ta Cumhuriyet kutlamalarına katıldı

Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ, Kaş'ta Cumhuriyet kutlamalarına katıldı

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) Kaş ilçesinde düzenlediği Cumhuriyetin 93'üncü yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ, Kaşta Cumhuriyet kutlamalarına katıldı

30 Ekim 2016 10:41

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) Kaş ilçesinde düzenlediği Cumhuriyetin 93'üncü yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. ANSİAD’ın misafiri olarak Kaş’a gelen Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türk bayrakları ve fenerler ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Fener alayına katılan Başbuğ, Kaş’ta coşkulu kutlamalara şahit olduğunu söyledi. Cumhuriyetin 93'üncü yıl dönümünü Kaşlılarla kutladığı için mutlu olduğunu dile getiren Başbuğ, "Bu topraklarda bağımsız yaşıyorsak elbette bunu her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve şehitlerimize borçluyuz. Şunu hiç unutmayın ki Atatürk’ün hayatında, mücadelesinde hiçbir zaman umutsuzluğa yer yoktur" dedi.
Fener alayına Başbuğ’un yanı sıra Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar ve Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de katıldı. 

Etiketler: Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!