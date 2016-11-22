Genel Kurmay Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "20 Kasım 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 12.25-13.04 saatleri arasında Suriye’nin El Bab kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısındaki bölgeler ile Kabbasin ve Suflaniyah bölgelerindeki hedeflere, 16:30-17:38 saatleri arasında yine El-Bab bölgesinde 6 hedefe olmak üzere toplamda 17 DEAŞ hedefine 16 bomba atılmış ve hedefler tam isabetle imha edilmişlerdir. 2 ayrı hedef olarak değerlendirilen 2 ev tek bir bomba ile imha edilmiştir. Bu da Hava Kuvvetlerimizin büyük bir başarısı olarak kayıtlara geçmiştir. PYD/PKK bölgesine (Yılanlı ve Kurtviran) düzenlenen hava harekatlarında 4 hedefe 4 bomba atılarak hedefler tam isabetle vurularak imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.