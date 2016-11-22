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Genelkurmay Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin yeni görüntüler paylaştı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Kasım 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlemiş olduğu operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Genelkurmay Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin yeni görüntüler paylaştı

22 Kasım 2016 08:10
Genelkurmay Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin yeni görüntüler paylaştı - Tıkla İzle

Genel Kurmay Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "20 Kasım 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 12.25-13.04 saatleri arasında Suriye’nin El Bab kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısındaki bölgeler ile Kabbasin ve Suflaniyah bölgelerindeki hedeflere, 16:30-17:38 saatleri arasında yine El-Bab bölgesinde 6 hedefe olmak üzere toplamda 17 DEAŞ hedefine 16 bomba atılmış ve hedefler tam isabetle imha edilmişlerdir. 2 ayrı hedef olarak değerlendirilen 2 ev tek bir bomba ile imha edilmiştir. Bu da Hava Kuvvetlerimizin büyük bir başarısı olarak kayıtlara geçmiştir. PYD/PKK bölgesine (Yılanlı ve Kurtviran) düzenlenen hava harekatlarında 4 hedefe 4 bomba atılarak hedefler tam isabetle vurularak imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Genelkurmay Başkanlığı, tsk


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