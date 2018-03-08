Genelkurmay'dan 8 Mart Kadınlar Günü videosu

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün resmi Twitter hesabından müthiş bir video paylaştı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan videoda, değişen fotoğrafların üzerinde "Türk kadını... Şefkatli, cesur, fedakâr, yardımsever, kararlı, vatansever, duyarlı, vefakâr, çalışkan, sabırlı, içten, emektar, cömert, vakur, savaşçı... Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" ifadeleri yer alıyor.
Videoda yer alan karelerden birinde, Afrin'deki askerlere elleriyle yemek hazırlayan ve kaşkol ören kadınlar var.