Diğer
Kategoriler

Genelkurmay'dan 8 Mart Kadınlar Günü videosu

TSK, Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter hesabından yayınladığı müthiş görüntülerle kutladı.

Genelkurmaydan 8 Mart Kadınlar Günü videosu

08 Mart 2018 12:38
Genelkurmay'dan 8 Mart Kadınlar Günü videosu - Tıkla İzle

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün resmi Twitter hesabından müthiş bir video paylaştı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan videoda, değişen fotoğrafların üzerinde "Türk kadını... Şefkatli, cesur, fedakâr, yardımsever, kararlı, vatansever, duyarlı, vefakâr, çalışkan, sabırlı, içten, emektar, cömert, vakur, savaşçı... Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" ifadeleri yer alıyor.

Videoda yer alan karelerden birinde, Afrin'deki askerlere elleriyle yemek hazırlayan ve kaşkol ören kadınlar var.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç